Dezvăluiri teribile în cazul Halyna Hutchins. Membrii echipei ar fi tras cu gloanțe reale în cutii de bere cu arma care apoi a ajuns la Alec Baldwin

Dezvăluirea a fost făcută jurnalistului CNN Don Lemon de către Sharon Waxman, fondatoarea site-ului The Wrap.

Potrvit celor spuse de Waxman, unul dintre pistoalele folosite pentru distracție a fost ulterior înmânat actorului Alec Baldwin, care a descărcat arma în timpul unei repetiții și a împușcat-o mortal pe Hutchins, rănindu-l ușor și pe regizorul Joel Souza.

Souza avea să declare ulterior că arma s-a descărcat în timp ce actorul repeta mișcările de scoatere a pistolului din toc.

"Este genul de distracție la care recurg uneori membrii echipei de filmare. Se numește 'plinking' (trageri de amuzament, în ținte ne-standard, cum ar fi cutii sau sticle goale, n.r.). Se duc în zone rurale și trag în cutii de bere. Cu muniție reală. Am aflat că s-a întâmplat asta în dimineața în care a fost ucisă Halyna Hutchins", a spus Waxman.

Plinking, distracția cu muniție letală în pauzele dintre filmări

"Este ceva obișnuit în timpii morți dintre filmări", a adăugat ea.

CNN precizează că nu a fost în măsură să reconfirme cele susținute de frondatoarea site-ului The Wrap.

CNN a cerut producătorilor filmului "Rust", pe platourile căruia s-a produs drama de joi, să comenteze noile informații însă aceștia au reiterat declarația anterioră, în care se spune că "siguranța actorilor și a echipei de producție este în fruntea priorităților" și că "va avea loc o analiză internă a procedurilor" pe perioada în care filmările sunt oprite.

Trei oameni au pus mâna pe pistolul din care a plecat glonțul fatal

Regizorul Joel Souza a declarat anchetatorilor că privea peste umărul directoarei de imagine Halyna Hucthins pentru a verifica unghiul camerei, când a auzit "un sunet ca de bici, urmat de o pocnitură sonoră".

El a confirmat că înainte de incident a auzit "armă rece" (cold gun), termen care desemnează faptul că arma din platou nu are muniție.

Potrivit lui Souza, la momentul împușcăturii Alec Baldwin exersa un așa-numit "cross draw", care presupune tragerea armei din tocul plasat pe partea opusă mâinii cu care se execută mișcarea.

Regizorul a spus că trei oameni manipulează armele din scenele filmului: armurierul, regizorul-asistent și actorul.

Anchetatorii menționează că Souza a spus că nu știe dacă persoanele aflate pe platou au fost verificate dacă au sau nu muniție reală asupra lor, înainte sau după filmarea scenelor.

Poliția promite să prezinte elementele cazului miercuri, într-o conferință de presă

"Se verifică doar armele, să nu aibă muniție reală. Joel Souza a declarat că nu trebuie să se afle niciodată muniție reală în apropierea locului de filmare", se spune în documentele anchetei.

Până în prezent, nimeni nu a fost pus sub acuzare în urma incidentului de joi.

Biroul Șerifului din Santa Fe a anunțat că va prezenta elementele cazului miercuri, într-o conferință de presă.

Presa americană a relatat că pe platourile producției "Rust" au avut loc în zilele anterioare incidentului de joi cel puțin două descărcări accidentale ale unor arme de foc.

Incidente cu arme de foc pe platourile flimului "Rust", cu cinci zile înainte de uciderea Halynei Hutchins

Los Angeles Times a scris că în data de 16 octombrie, membrii echipei de producție au tras accidental două focuri de armă după ce li s-a semnalat anterior că arma ar fi "rece".

Nu se știe dacă armele aveau muniție reală. Nimeni nu a fost rănit atunci.

Hannah Gutierrez, armurierul care a pregătit pistolul folosit de Alec Baldwin pe 21 octombrie, a fost descrisă de presa din SUA drept o tânără lipsită de experiență, care a avut probleme la producția anterioară la care a lucrat.

Gutierrez, în vârstă de 24 de ani, a fost armurier la filmările pentru pelicula "The Old Way", cu Nicholas Cage în rolul principal.

"Eram foarte neliniștită la început și aproape am refuzat slujba, pentru că nu eram sigură că sunt pregătită. Apoi, pe măsură ce lucram, lucrurile parcă s-au liniștit", a spus ea.

