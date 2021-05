Încetarea focului ar putea intra în vigoare la ora locală 2 a.m. a dimineții de vineri (aceeași oră în România, n.r.), precizează sursa citată.

Un anunț oficial al cabinetului israelian era așteptat în scurt timp.

A Hamas official has confirmed that there will be a "mutual and simultaneous" truce with Israel beginning at 02:00 local time

Știrea se actualizează.

