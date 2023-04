"Haideți să terminăm ce am început!" | Joe Biden și-a anunțat oficial candidatura la un nou mandat de președinte al Statelor Unite ale Americii

Anunțul a fost făcut pe contul personal de Twitter al lui Biden, și nu pe cel oficial, al președintelui SUA.

"Fiecare generație are un moment în care trebuie să se ridice pentru sprijinirea democrației, pentru apărarea libertăților fundamentale. Cred că acesta este momentul nostru. De aceea, candidez pentru realegerea în funcția de președinte al Statelor Unite. Fiți alături de noi. Haideți să terminăm treaba", a scris Biden pe Twitter.

Every generation has a moment where they have had to stand up for democracy. To stand up for their fundamental freedoms. I believe this is ours.



That’s why I’m running for reelection as President of the United States. Join us. Let’s finish the job. https://t.co/V9Mzpw8Sqy pic.twitter.com/Y4NXR6B8ly