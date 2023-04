Un jurnalist al cotidianului La Repubblica a fost rănit în urma unui atac în Herson | Ucrainenii spun că a fost vizat podul Antonovski

Informația a fost transmisă, miercuri, pe Twitter, de ministrul italian de Externe, Antonio Tajani.

Potrivit ministrului, jurnalistul Corrado Zunino se simte bine și primește asistență din partea ambasadei italiene la Kiev.

"Am fost în contact cu ministrul (ucrainean de Externe) Kuleba, care m-a asigurat de colaborarea deplină a autorităților ucrainene", a mai spus Tajani.

Citește și: Rusia se pregătește să-l judece pe Aleksei Navalnîi pentru asasinarea bloggerului Vladlen Tatarsky

Journalist of Italian La Repubblica Corrado Zunino @corzunino was wounded in the shoulder when Russians shelled Kherson near the Antonivskyi Bridge.



His Ukrainian coordinator Bohdan Bitik was killed, the media reports.



Deepest condolences to the family of Bohdan Bitik and… pic.twitter.com/xY4bCbNHyC