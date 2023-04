Kievul dă înapoi după ce a spus că un satelit american a căzut peste oraș | Rețelele sociale, inundate cu teorii despre extratereștri

Administrația militară regională de la Kiev a revenit asupra comunicării anterioare, în care a susținut că fenomenele luminoase semnalate, miercuri seară, în apropierea capitalei ucrainene ar fi fost provocate de prăbușirea unui satelit spațial al NASA.

Sursa foto: Twitter @Mariana_Betsa & Kyiv Post

"Ce anume a fost, este de competența experților să stabilească. Cele mai importante lucruri sunt siguranța orașului Kiev și liniștea locuitorilor din Kiev.

Nu a fost un atac cu rachete, apărarea noastră aeriană nu a folosit armele disponibile", a declarat, joi, Serghei Popko, șeful administrației militare regionale, citat de CNN.

Oficialul ucrainean a spus că, anterior incidentului, nicio agenție aerospațială și niciun observator astronomic din lume nu au furnizat informații sau avertismente despre iminenta intrare a unui corp spațial de mari dimensiuni în atmosfera terestră.

A existat, totuși, un avertisment din partea agenției spațiale americane, formulat la începutul săptămânii.

A bright flash in the sky over Kyiv. Air raid siren. No details yet what it actually was.



? Ukrainska Pravda pic.twitter.com/hn5Y2tjFFI — Kira Rudik (@kiraincongress) April 19, 2023

? More video of the strange flash in #Kyiv.



We are awaiting official information from the Ukrainian Air Forces. pic.twitter.com/n55vzhlv5k — KyivPost (@KyivPost) April 19, 2023

NASA a menționat atunci că un satelit al său, destinat observațiilor asupra Soarelui și care își încetase activitatea de mai mult timp, va reintra, miercuri noaptea, în atmosfera terestră.

Este vorba despre un corp artificial cu o masă de aproximativ 300 de kilograme.

Însă NASA a precizat ulterior că miercuri, la ora locală 22, când au avut loc fenomenele luminoase din apropiere de Kiev, satelitul său se afla încă în spațiul cosmic.

"Acum, după declarația oficială a NASA, putem oferi clarificări: nu a fost vorba de satelitul lor", a subliniat Serghei Popko.

După incidentul de miercuri seară, rețelele de socializare ucrainene au fost inundate de teorii și meme-uri cu privire la originea manifestărilor luminoase, fiind des invocată o origine extraterestră a fenomenului.