A murit actorul american Louie Anderson, popular în România pentru serialul "Viața cu Louie"

Anderson avea 68 de ani și fusese internat pentru tratarea unui limfom.

Decesul a survenit din cauza unor complicații ale afecțiunii de care suferea actorul, după cum a confirmat publicistul său, Glenn Schwartz, pentru CNN.

De asemenea, moartea actorului vine la doar o zi după ce reprezentantul său a confirmat public internarea lui Anderson.

Joi, prietenul său, colegul și prietenul său, Pauly Shore, a scris pe Twitter că și-a luat rămas bun de la Louie Anderson și i-a îndemnat pe cunoscuții și fanii săi să se roage pentru el.

Attention comedians and @TheComedyStore alumni’s I say this with a heavy heart just left the hospital in Las Vegas where Louie Anderson his sisters and close friend were kind enough to let me say my goodbyes he’s still with us but keep him in your prayers