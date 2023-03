Regimul lui Lukașenko trimite un laureat Nobel într-o închisoare de maximă securitate | Pentru ce a fost condamnat Ales Bialiațki

Sentința a fost pronunțată vineri. Bialiațki (foto) a fost găsit vinovat pentru contrabandă.

În prezent în vârstă de 60 de ani, activistul a fost arestat în 2020, pe fondul protestelor de amploare împotriva regimului lui Aleksandr Lukașenko.

El a documentat încălcările drepturilor omului în Belarus încă din anii 1980. În 1996, a fondat organizația Viasna (Primăvara), după un referendum care a consolidat regimul autoritar ale președintelui belarus.

Lidera opoziției bieloruse în exil, Svetlana Țihanovskaia, a denunțat drept "îngrozitoare" condamnarea lui Bialiațki și a altor activiști în același proces.

"Trebuie să facem totul pentru a lupta împotriva acestei nedreptăți rușinoase și să-i eliberăm", a scris ea pe Twitter.

The sentencing of @viasna96 human rights defenders today - including #NobelPeacePrize laureate Ales Bialiatski - is simply appalling. Ales has dedicated his life to fighting against tyranny. He is a true hero of #Belarus & will be honored long after the dictator is forgotten. pic.twitter.com/siSwoYGYWn