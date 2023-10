Medic român din Gaza: "Am scos 60 de persoane de sub o clădire distrusă până la pământ. Vă rugăm din suflet să ne evacuați cât mai repede!"

Un român aflat în Gaza a relatat pe o rețea de socializare ororile la care a fost martor, în contextul bombardamentelor lansate de armata israeliană după atacul din terorist din 7 octombrie.

Este vorba despre un medic din Craiova, care a rămas blocat în enclava palestiniană după ce a mers acolo să își viziteze rudele, relatează Antena 3 CNN.

El povestește că a participat la operațiunile de salvare după bombardamentele armatei israeliene și a scos oameni de sub dărâmături.

"A venit seara în Fâșia Gaza și până acum am scos 60 de persoane dintre rudele noastre. Patru etaje au fost făcute praf, până la pământ. A venit acum salvarea. Sunt oameni sub această clădire. Mai multe de 13 atacuri au avut loc până în prezent în orașul Rafah. Până acum, am lucrat la Terapie Intensivă. Sincer, ce am văzut e foarte greu de imaginat. Vă rugăm din tot sufletul să fim evacuați cât mai repede", spune acest bărbat, într-o înregistrare video.

Ministerul Sănătății din Gaza: Peste 6500 de oameni uciși în enclavă, de la începutul războiului

Ministerul Sănătății din Gaza, condus de Hamas, a publicat o actualizare a bilanțului victimelor, și transmite, miercuri, că 6546 de palestinieni au fost uciși de loviturile aeriene israeliene începând cu 7 octombrie.

Bilanțul include 2704 copii. Potrivit sursei citate, în ultimele 24 de ore au fost ucise 756 de persoane.

Presa internațională notează că aceste date nu pot fi verificate în mod independent.

În paralel, reprezentanța palestiniană a Organizației Mondiale a Sănătății a transmis că, începând din 7 octombrie, a documentat "171 de atacuri asupra centrelor de asistență medicală în teritoriile palestiniene ocupate".

Conform organizației citate, în aceste atacuri au murit 493 de persoane, "inclusiv 16 lucrători din domeniul sănătății, aflați la datorie".