Cu mercenarii Wagner la granință, Polonia trimite pe străzile din Varșovia mii de militari, tancuri și baterii PATRIOT

Ministerul polonez al Apărării a declarat că sărbătorirea Zilei Armatei Poloneze de marți va fi marcată de un spectacol care include 2.000 de unități de echipament militar polonez și străin, 92 de aeronave și 2.000 de militari.

Parada va include unele dintre cele mai recente tehnologii pe care Polonia le-a introdus în arsenalul său: tancuri M1A1 Abrams de fabricație americană, tancuri sud-coreene K2 și obuziere autopropulsate K9, lansatoare de rachete HIMARS, obuziere autopropulsate Krab, precum și sisteme americane PATRIOT integrate în sistemul polonez de apărare antiaeriană "WISŁA".

În ultimii ani, Polonia a devenit una dintre principalele puteri militare din Europa, după ce a investit miliarde de euro în noi echipamente.

Investițiile în armament au urmat anexării peninsulei Crimeea de către Rusia, în 2014.

