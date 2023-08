Rusia a lansat un atac aerian masiv în nordul și vestul Ucrainei. Au fost vizate regiunile Liov și Volîn

"Multe rachete au fost doborâte, dar au existat și lovituri în Liov", a anunțat primarul orașului, Andrii Sadovi, pe Telegram.

Dimensiunea atacului și amploarea totală a pagubelor din Liov nu au fost încă stabilite la ora acestei actualizări.

Anterior, guvernatorul regional Maxim Kozițki a semnalat că mai multe de rachete rusești se îndreaptă spre regiune.

Presa ucraineană a relatat, pe baza informațiilor preliminare, că atacul de marți a fost cel mai mare asupra regiunii Liov de la începutul războiului, în februarie 2022.

Această parte a Ucrainei, situată departe de liniile de front și învecinată cu Polonia, a fost, în general, ferită de atacurile aeriene ale Rusiei.

Totuși, în iulie, șapte persoane au fost ucise aici când o rachetă a lovit o clădire rezidențială.

"Ora 4:00 am. Rachete balistice și de croazieră rusești atacă clădiri rezidențiale și obiective industriale din Liov, Luțk și Dnipro. Atacuri deliberate pe scară largă asupra civililor, doar pentru a ucide și a exercita presiune psihologică.

Aceasta este o manifestare de netăgăduit a activității teroriste a Federației Ruse, documentată legal prin numeroase distrugeri și victime.

Deci, încă o dată, ideea de bază este că doar răul pedepsit nu se mai întoarce. Avem nevoie de sisteme de apărare antirachetă/aeriene și de 'cer închise', nu de discuții despre "calmare / negocieri cu criminalul în serie rus", a scris pe X(Twitter) Mihailo Podoliak, un consilier de rang înalt al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

