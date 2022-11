Ministru belgian: incidentul cu rachetă din Polonia a fost "probabil" provocat de Ucraina

Afirmația vine de la Ludivine Dedonder, ministrul Apărării din Belgia.

"Pe baza actualelor informații, loviturile din Polonia par să fie rezultatul apărării antiaeriene din Ucraina", a scris ministrul, miercuri, pe Twitter.

"Resturi ale rachetelor rusești și ale unei rachete de interceptare din Ucraina au căzut, se pare, în Polonia. Rămâne de confirmat de către investigația în curs", a continuat ea.

Based on current information, the strikes in #Poland seem to be a result of Ukrainian air defense. Pieces of Russian missiles and a Ukrainian interception missile are said to have landed in Poland. To be confirmed by ongoing investigations.