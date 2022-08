Ministrul rus al Apărării a vorbit public despre sistemele HIMARS | O țară baltică a trimis în Ucraina elicoptere și obuziere

Declarațiile ministrului rus vin după relatările conform cărora forțele Kievului folosesc sistemele HIMARS pentru a lovi infrastructura esențială, militară și logistică, a trupelor de invazie, notează CNN

"Recent, sistemele HIMARS și obuzierele cu rază lungă au fost promovate de occidentali la rangul de super-arme.

HIMARS nu au avut un impact semnificativ asupra situației (de pe câmpul de luptă). Însă armele rusești și-au confirmat cele mai bune calități ale lor în lupte", a spus Șoigu în fața participanților la Conferința Internațională pe teme de Securitate, desfășurată la Moscova.

Anterior, însuși președintele Vladimir Putin a lăudat, la evenimentul "Armata 2022", calitatea armelor fabricate de Rusia, susținând că acestea sunt "cu ani sau chiar cu decenii" înaintea celor "străine".

"Suntem pregătiți să oferim aliaților noștri cele mai moderne tipuri de arme, de la armament de calibru mic la vehicule blindate și artilerie, la avioane de luptă și drone.

De un interes deosebit sunt modelele şi sistemele (...) care vor determina viitorul forțelor armate. Vorbim despre arme şi roboți de înaltă precizie, despre sisteme de luptă bazate pe noi principii fizice.

Multe dintre ele sunt cu ani sau poate decenii înaintea celor similare din străinătate, ia în ce privește caracteristicile tactice şi tehnice, sunt semnificativ superioare", a spus Putin.

Contrar celor susținute de oficialii Moscovei, Kievul și partenerii săi americani susțin că sistemele HIMARS sunt eficiente pe câmpul de luptă.

Aceste lansatoare de rachete de mare precizie ar fi fost utilizate, în iulie, împotriva unui depozit militar situat în orașul Nova Kahovka din regiunea Herson.

Lovitura a declanșat explozii secundare și a provocat ample distrugeri, potrivit imaginilor din satelit analizate de CNN.

Precizia loviturii cu HIMARS este atestată de unicul crater, de mici dimensiuni, detectat în locația țintei, adaugă sursa citată.

La începutul lui august, Pentagonul a anunțat un pachet suplimentar de asistență de securitate pentru Ucraina, din rezervele militare americane, care include 75.000 de unități de muniție și un număr neprecizat de proiectile pentru sistemele HIMARS.

Ucraina a primit șase obuziere americane din Letonia.

Un anunț în acest sens a fost făcut de ministrul Apărării de la Kiev, Oleg Reznikov.

6 more M109 howitzers that have recently arrived in ?? from ?? are already showing results on the battlefield. I‘m sincerely grateful to my ?? colleague @Pabriks & the people of Latvia for their unwavering support.

Together we will win! pic.twitter.com/t5F3n7parJ