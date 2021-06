Sute de morminte nemarcate au fost descoperite în curtea unei foste școli din Canada

"Numărul de morminte nemarcate va fi cel mai semnificativ din istoria Canadei", se arată în comunicat.

Descoperirea vine după ce rămășițele a 215 de copii au fost găsite la sfârșitul lunii mai, îngropate lângă școala rezidențială indiană Kamloops din Columbia Britanică, Canada.

Liderii indigeni și supraviețuitorii școlilor rezidențiale din Canada au cerut oficialilor să efectueze o investigație aprofundată a fiecărei foste școli rezidențiale din țară după ce au fost găsite rămășițele copiilor.

Între timp, liderii locali din Saskatchewan contactează supraviețuitorii și familiile pentru a-i informa despre rămășițe, a spus FSIN.

„Prima prioritate este sănătatea, vindecarea și sănătatea supraviețuitorilor și a familiilor acestora, precum și a comunității Cowessess First Nation”, a spus Larissa Burnouf, din partea FSIN.

"Prima națiune Cowessess din Saskatchewan" (The Cowessess First Nation in Saskatchewan) va găzdui joi o conferință de presă pentru a anunța „descoperirea oribilă și șocantă” a mormintelor, a declarat FSIN (Federația Națiunilor Indigene Suverane) într-un comunicat.

Fotografiile și videoclipurile sitului se așteaptă să fie furnizate joi, în timpul conferinței de presă.

Națiunea Cowessess este situată în apropierea comunității Broadview, la aproximativ 95 de mile de capitala provinciei Regina.

