FBI a pătruns în locuința din Washington a aliatului lui Putin, Oleg Deripaska

Un purtător de cuvânt al FBI a confirmat operațiunea, fără a furniza alte informații decât că este vorba despre o operațiune "de aplicare a legii".

Zona a fost închisă de poliție și marcată cu benzi cu mesajul "Scene of the crime. Do not enter" (Câmp infracțional, nu intrați).

Mai mulți polițiști au putut fi observați în ampla reședință situată în cartierul Kalorama.

Deripaska a fost sancționat în 2018 de SUA în contextul măsurilor dispuse atunci ca răspuns la interferența Rusiei în alegerile din 2016.

În declarația Departamentului de Stat referitoare la sancțiuni se spunea că Deripaska era anchetat pentru spălare de bani și pentru faptul că ar fi amenințat viețile rivalilor în afaceri, că ar fi instalat ilegal aparatură de ascultare vizându-l pe un oficial guvernamental și că ar fi luat parte la operațiuni de extorcare și fraudă.

În cursul acestui an, oligarhul rus a pierdut un proces în care ceruse ridicarea sancțiunilor.

Miliardarul rus, nevăzut pe proprietate și cu cereri respinse de viză

Avocații lui Oleg Deripaska nu au comentat, pentru moment, operațiunea poliției federale, arată presa americană.

Proprietatea magnatului se întinde pe aproape 40.000 de metri pătrați și este situată într-una dintre cele mai exclusiviste zone din Washington.

Deripaska este vecin cu George Conway, soțul lui Kellyanne Conway, fost consilier principal al fostului președinte american Donald Trump. Conway s-a dus spre reședința lui Deripaska pentru a face fotografii ale operațiunii FBI.

El spune că nu l-a văzut niciodată pe miliardar la reședința din Washington.

NBC a relatat în 2018 că magnatului rus i s-a refuzat în mod repetat viza de SUA din cauza acuzațiilor privind asocierea acestuia cu crima organizată.

Oleg Deripaska este asociat al lui Paul Manafort, fostul șef de campanie electorală al lui Donald Trump.

Știrea se actualizează pe măsură ce apar informații noi.



