Haos și panică pe aeroportul din Kabul: oamenii vor cu disperare să plece

Aeroportul internațional Hamid Karzai din Kabul a fost luat cu asalt, duminică seara, de mii de oameni care încearcă să scape din capitala Afganistanului, după ce talibanii au ocupat orașul.

Cetățenii afgani și străinii s-au grăbit să iasă din orașul afgan Kabul. Mai multe clipuri video arată oameni panicați pe pista aeroportului, care încercau să urce în avioane.

Another Saigon moment: chaotic scenes at Kabul International Airport. No security. None. pic.twitter.com/6BuXqBTHWk