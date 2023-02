"Atunci am realizat care este puterea Poloniei!" Joe Biden dezvăluie conținutul unei discuții cu Papa Ioan Paul al II-lea

La începutul întâlnirii de la Varșovia cu omologul său polonez, președintele american Joe Biden a relatat o discuție pe care a purtat-o cu Papa Ioan Paul al II-lea pe vremea când era senator în Congresul Statelor Unite.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Din elementele relatate, reiese că dialogul evocat a avut înaintea căderii Cortinei de Fier.

"Când eram senator, am scris un raport la întoarcerea din Europa, în care spuneam că Polonia va fi liberă peste câțiva ani iar șeful de personal mi-a spus 'să nu scrii asta, pentru că vei părea prostuț'.

Apoi am primit un telefon de la Papa (Ioan Paul al II-lea), întrebându-mă dacă mă pot întâlni cu el. Ca și catolic practicant, am glumit spunând că el e mai conservator decât eram eu. Apoi m-am dus să mă întâlnesc cu el și nu am vorbit decât despre Polonia.

Ne-am întâlnit într-o bibliotecă. La un moment dat m-a întrebat: 'Ai vrea să facem o poză?' 'Cu siguranță, mi-ar plăcea să facem o poză', i-am răspuns. Am făcut fotografia.

El și pus brațul pe mâna mea și mi-a spus: 'Domnule senator, țineți minte că azi am vorbit ca un mândru polonez, nu în calitate de Papă'. Atunci am realizat care este puterea Poloniei. Aceasta este o poveste adevărată", a rememorat Joe Biden la întâlnirea cu președintele polonez Andrzej Duda.

Născut în Polonia, la Wadowice, cu numele laic Karol Jozef Wojtyla, Ioan Paul al II-lea a fost al două sute șaizeci și patrulea papă al Bisericii Catolice și episcop al Romei din 16 octombrie 1978 până la moartea sa, în data de 2 aprilie 2005.

A fost primul papă de altă origine decât cea italiană din 1522.