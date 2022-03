Ucraina și Rusia, acord cu privire la un coridor de evacuare la Sumy. S-au format cozi interminabile

Iryna Vereshchuk, ministrul ucrainean al reintegrării teritoriilor ocupate temporar, a declarat că coridorul a fost aprobat de Ministerul rus al Apărării într-o scrisoare adresată Comitetului Internațional al Crucii Roșii.

Ruta pentru coridorul de evacuare ar urma să ducă de la Sumy prin Holubivka și Lokhvytsia până la Poltava, un oraș din centrul Ucrainei. S-a deschis de la 9:00 și va fi accesibil până la ora 21:00. Marți, Vereshchuk a spus, adăugând că ”toate obstacolele... trebuie înlăturate de-a lungul întregului traseu”.

Evacuările au început deja. Iar cozile de mașini și autobuze s-au întins pe kilometri întregi.

The Ukrainian city of Sumy was given a green corridor, the first stage of evacuation began #WARINUKRAINE #Ukraine️ #UkraineRussianWar pic.twitter.com/4uWXrlLmUf