Soţia ambasadorului Belgiei în Coreea de Sud a invocat imunitatea diplomatică, după ce a pălmuit o vânzătoare

În luna aprilie, soția diplomatului a probat două articole într-un magazin de haine din Seul, după care a plecat. Un angajat a fugit imediat după ea, pentru a o întreba despre un articol vestimentar pe care îl purta, fapt care se presupune că ar fi dat naștere altercației.

Filmările video arată femeia trăgând de brațul unui angajat și plesnindu-l peste față.

Răspândite de mass-media sud-coreeană și devenite virale pe internet, imaginile au stârnit o furie imensă în Coreea de Sud, o țară o în care b unul simţ se află la cotele cele mai înalte.

Police are looking to question Xiang Xueqiu, the wife of Belgium’s envoy to South Korea, after she was seen on security footage slapping a shopkeeper. pic.twitter.com/GXuqVnF8F2