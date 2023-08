Un elicopter militar Mi-8 din Rusia a aterizat în Ucraina. Pilotul a dezertat

Informația publicată de The Guardian este parțial confirmată de un blogger militar rus, care a scris că elicopterul a trecut granița dintre Rusia și Ucraina cu trei persoane la bord "acum câteva săptămâni".

Bloggerul a susținut că aeronava "s-a rătăcit".

Însă, potrivit publicației britanice, care citează ziarul Ukrainska Pravda, aparatul bimotor de tip Mi-8 AMTSh efectua la momentul respectiv într-un zbor între două baze aeriene, transportând piese pentru avioanele de luptă rusești Su-27 și Su-30.

Inclusiv aceste piese au intrat în posesia armatei ucrainene, iar pe rețelele sociale circulă imagini cu elicopterul rus.

Citește și: Vladimir Putin: "Rusia este printre cele mai puternice cinci economii din lume şi a depăşit Germania!"

· The Mi-8 AMTSh Assault Transport Helicopter was loaded with Su-27 & Su-30 fighter jet spare parts. The defector landed in Kharkiv and the helicopter is already in Kyiv.

· GUR extracted the pilot's family members to Ukraine in advance of the operation.https://t.co/tOJybUvkbR pic.twitter.com/pj2XtCLJ8z