Traficul pe "Podul lui Putin" a fost blocat, după ce un nor mare de fum a fost semnalat în Crimeea

Potrivit CNN, autoritățile ruse au transmis, miercuri, următorul mesaj: "Traficul pe podul Crimeei este temporar blocat. Cei care se află pe pod și în zona de inspecție sunt rugați să rămână calmi și să urmeze instrucțiunile ofițerilor de securitate".

Sursa citată notează apariția unui nor mare de fum în apropierea orașului Sevastopol.

Ecranele de fum sunt adesea folosite de forțele ruse din Crimeea, în încercarea de a dejuca atacurile ucrainene cu drone.

Guvernatorul din Sevastopol, Mihail Razvojaev, a încercat să acrediteze un astfel de scenariu, declarând că se folosesc "mijloace de mascare cu aerosoli".

"Ca urmare a activității de apărare antiaeriană, conform datelor preliminare, au fost doborâte drone care au căzut în Verhnesadovoe (Verkhnesadovoye) și în Kacea. Nu au existat victime", a spus acest oficial rus.

