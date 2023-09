Ucraina a atacat cu rachete Cartierul General al Flotei ruse la Marea Neagră | Portul Sevastopol, acoperit de fumul exploziilor

Pe rețelele sociale au apărut imagini cu efectele loviturilor ucrainene, în care se văd nori groși de fum din direcția portului Sevastopol.

Atacul a fost confirmat, vineri, de Mihail Razvojaev, guvernatorul numit de Moscova în acest oraș.

"Inamicul a lansat un atac cu rachete asupra sediului central al flotei", a scris Razvojaev pe Telegram.

El a precizat că o bucată de șrapnel a căzut în apropierea Teatrului Lunacearsky.

Citește și: Ucraina a bombardat cu rachete Neptun baza militară Saki din Crimeea, în timp ce rușii loveau în Kiev, Herson și Harkov

A missile struck the headquarters of the occupiers' Black Sea Fleet in #Sevastopol pic.twitter.com/Y4JyakyeAB