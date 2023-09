Ucraina a bombardat cu rachete Neptun baza militară Saki din Crimeea, în timp ce rușii loveau în Kiev, Herson și Harkov

Potrivit unor surse din cadrul Serviciului ucrainean de securitate, SBU, atacul a avut loc miercuri seară.

Saki - care a suferit un atac de amploare în august 2022 - este baza mai multor avioane de luptă rusești.

"SBU și Marina ucraineană au lansat un atac masiv asupra aerodromului militar Saki. Pe aerodrom se aflau cel puțin 12 avioane de luptă Suhoi Su-24 și Su-30 și platforme antiaeriene Panțîr. Tot acolo se afla o bază de antrenament pentru operatorii de drone Mojaher, folosite de ruși pentru a-și coordona propriile lovituri aeriene, precum și pentru atac.

Loviturile SBU și ale Marinei și-au atins țintele și au provocat daune serioase echipamentelor. Au fost folosite drone pentru a deruta apărarea rusă, iar apoi au fost lansate rachete Neptun", au declarat sursele citate de CNN.

The Security Service of Ukraine and Ukrainian Naval Forces launched a large-scale strike on Saki military airfield in occupied Crimea last night - Suspilne, citing sources in SSU.



At least 12 combat aircraft (Su-24 and Su-30) were at the airfield, as well as a Pantsir missile… pic.twitter.com/Sc728YoauQ