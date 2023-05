Ucraina atacă teritoriul Rusiei în zona de graniță, pentru a doua zi la rând, acuză guvernatorii din Belgorod și Briansk

Presupusele lovituri au fost semnalate joi dimineață.

Este a doua zi la rând în care oficialitățile din regiunile ruse de la frontiera cu Ucraina formulează astfel de acuzații, relatează CNN.

Nu au fost raportate victime în niciunul dintre atacurile semnalate.

Two drones exploded over Belgorod Oblast, according to the governor of Belgorod Oblast, Vyacheslav Gladkov



Two residential buildings and a car were damaged as a result of the attack, he addedhttps://t.co/whbQs1ynMN ?by Baza pic.twitter.com/E4zqhwv5FN