Ucraina, declarație în premieră după atacurile cu drone din Rusia: "Este o axiomă! Sunt facilitate de OZN-uri!"

Ucraina nu comentează, de regulă, acțiunile sale militare pe teritoriul rus, însă consilierul lui Volodimir Zelenski a reacționat pe Twitter după ce Ministerul rus al Apărării a susținut că a dejucat un val de atacuri cu drone ucrainene în mai multe zone, inclusiv în apropiere de Moscova și la granița cu Belarus.

"Ucraina nu efectuează lovituri pe teritoriul Federației Ruse. Ucraina poartă un război defensiv menit să scoată de sub ocupație toate teritoriile sale. Aceasta este o axiomă. Procesul de panică și dezintegrare crește în Federația Rusă iar asta se reflectă în atacurile interne asupra infrastructurii, facilitate de obiecte zburătoare neidentificate", a scris Podoliak (foto) pe Twitter.

Referința la OZN-uri pare să vizeze situația de marți dimineață, din regiunea orașului Sankt Petersburg, unde spațiul aerian a fost închis timp de mai multe ore după semnalarea unui obiect zburător neidentificat.

?? doesn't strike at RF's territory. ?? is waging a defensive war to de-occupy all its territories. This is an axiom.

Panic & disintegration processes are building up in RF, reflected by an increase in internal attacks on infrastructure facilities by unidentified flying objects.