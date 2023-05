"Mi-au înmânat verigheta într-o pungă de plastic!" | Durere imensă după ce o tânără mireasă a fost ucisă de un șofer beat în ziua nunții, în SUA

Tragedia s-a petrecut în Folly Beach, statul american Carolina de Sud.

Ziua de vineri ar fi trebuit să fie cea mai fericită din viața Samanthei Miller, proaspăt căsătorită.

Însă la doar cinci ore după ce a spus "Da", femeia în vârstă de 34 de ani a murit, după ce a fost lovită de un șofer beat.

Heartbreaking. A 34-year-old bride was killed in a golf cart crash on the way home from her wedding in Folly Beach Friday night. @SydneyHeiberger's full story, donation link here: https://t.co/lxIaDG5JWZ pic.twitter.com/6QiG39xKJB