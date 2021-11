Ce a aflat poliția despre șoferul care a intrat cu mașina în mulțime și a ucis 5 oameni, rănind alți 40, la parada de Crăciun, în Wisconsin

Poliția a confirmat că a reținut o "persoană de interes", fără a comunica alte detalii.

Surse din cadrul investigatorilor, citate de CNN, arată că șoferul mașinii de teren de culoare roșie fugea de la locul unui alt incident.

Sursele CNN nu au precizat despre ce alt incident este vorba.

În această etapă preliminară a investigației nu sunt informații că tragedia din Wisconsin ar avea legătură cu terorismul sau cu verdictul pronunțat în cazul Kyle Rittenhouse, tânărul de 18 ani, achitat după ce instanța a decis că a ucis în legitimă apărare doi participanți la protestele BLM.

Teroarea i-a cuprins participanții la parada de Crăciun din Waukesha duminică după-amiază, la ora 16.39, ora locală.

Un SUV roșu a dărâmat mai multe obstacole și a intrat în plin în oamenii care mărșăluiau pe strada principală din oraș.

Prima persoană lovită a fost un membru al orchestrei în marș.

Mașina și-a continuat cursa mortală prin mulțime, lovind și strivind alte persoane.

Numeroase victime au rămas întinse pe stradă în urma SUV-ului roșu în timp ce oamenii care au scăpat neloviți țipau și încercau să se pună la adăpost.

O hartă cu traseul paradei, publicată de CNN, relevă că vehiculul de teren a făcut prima victimă undeva în prima treime a traseului, pe West Main Street.

Materiale video filmate de martori arată cum în urma mașinii aleargă un polițist.

Potrivit șefului poliției din Waukesha, Daniel Thompson, un ofițer a tras asupra mașinii în încercarea de a-l opri pe șofer.

Thompson susține că tirul polițistului nu a rănit persoanele din zonă și că "nu crede" că au fost trase focuri de armă din mașină.

Vehiculul a fost recuperat de poliție și este cercetat.

În paralel cu ancheta, guvernatorul din Wisconsin, Tony Evers, a ordonat coborârea drapelelor în bernă pe teritoriul acestui stat, în memoria victimelor.

Today, I've ordered the U.S. and Wisconsin flags to be flown at half-staff as we continue to pray for the Waukesha community and the kids, loved ones, and neighbors whose lives were forever changed by an unthinkable tragedy last night. pic.twitter.com/QyZ8oFT6QY