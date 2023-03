"Sunt foarte ok. Am condus fără carnet, frate, nu am făcut alte prostii": Ana Morodan, primele declarații după audieri

Ana Morodan a făcut primele declarații, după ce a fost reținută de polițiști și acuzată că a condus băută, fără permis, fără plăcuțe de îmatriculare, a lovit două mașini parcate, dar și că ar fi consumat droguri.

"Am condus fără carnet. Gata, ho!", le-a spus Ana Morodan ziariștilor.

"Nu am consumat nicio substanță, doar am condus fără carnet. Am luat pastile de somn că sunt insomniacă. N-am primit semnale de la polițiști.

Sunt foarte ok. Am condus fără carnet, frate, nu am făcut alte prostii", a mai spus influencerul.

Ana Morodan, cunoscut influencer, supranumită "contesa digitală", a fost reținută marți seara, după ce în cursul zilei a produs un accident, după ce nu a oprit la semnalele polițiștilor, și i-a fost reținut permisul, iar șapte ore mai târziu a fost oprită din nou în trafic și în plus, în urma testării, s-a constatat că aceasta consumase atât alcool cât și substanțe psihoactive.