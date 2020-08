Bolile grave și mai puțin știute pe care le pot transmite țânțarii. Simptomele sunt crunte. Cum ne protejăm: ”Folosiți aceste fiole, nu e scris prin cărți, e mai puțin oficial”

Parazitologul Carmen Crețu a enumerat care sunt cele mai grave afecţiuni care se pot declanşa în organism după ciupiturile de ţânţar.

''Parazitul malariei, plasmodium, cu diverse specii este un parazit sever care se transmite prin înţepătura unui ţânţar şi care se găseşte în sânge, se multiplică ciclic şi la fiecare 48 sau 72 de ore declaşnează nişte accese febrile, iar infecţia cu plasmodium este chiar cea mai severă, putând să declanşeze sfârşitul pacientul în câteva ore de la debut.

E o parazitoză care trebuie tratată cu foarte mare atenţie şi considerată ca o urgenţă. Ţănţarii mai sunt responsabili şi de transmiterea unor viroze, cum este de exemplu, virusul care generează infecţia West Nile, care dă meningo-encefalite severe şi care iarăşi reprezintă o urgenţă. Ţânţarii, din cauza ploilor care au tot fost pe la noi sunt numeroşi şi înţeapă, nu se joacă.

Tot ţânţarii mai transmit o boală care se numeşte dirofilaria. Este un parazit al câinelui. Infecţia câinelui este de foarte multe ori severă, pentru că parazitul se dezvoltă în inima câinelui şi duce la decesul acestuia, dar microfilariile parazitului circulă în sângele căţelului şi atunci ţânţarul înţeapă câinele şi după aceea înţeapă omul şi la om se dezvoltă o larvă care fie ajunge în plămâni şi dă noduli pulmonari, fie migrează pe sub ţesuturi, pe sub piele, pe la rădăcina nasului, trece pe sub conjuctivă, de la un ochi la celălalt, se cantonează în ţesuturile moi.

Parazitologul Carmen Crețu explică cum trebuie să ne protejăm de insecte, dar mai ales, cum îndepărtăm corect o căpuşă înfiptă în piele.

Dacă după înţepăturile de ţânţar apar simptome, fie local. Pot fi semne minore, o alergie la înţepătura de insecte şi atunci apar semne locale cu prurit. Dacă apare febra şi se modifică starea generală deja ne gândim că am fost înţepaţi de ţânţar. Timpul fiind limitat, trebuie să nu uităm de căpuşe. Suntem în sezonul în care căpuşele se înmulţumesc şi ele transmit boala Lyme. Ne protejăm folosind repelentele de piele. Trebuie să ne îmbrăcăm cu haine subţiri, dar cu mânecă lungă, pantaloni lungi de culoare deschisă.

De ţânţari ne protejăm cu repelente, cu aparatele în priză. Niciun mijloc de protecţie nu este 100% eficient, aşa că trebuie să combinăm repelentele pe care le folosim, cu celelalte aparate, brăţări. În natură, fiole de vitamină din grupul B, din cauza mirosului pe care îl au. Dacă dăm pe piele, ţânţarul nu se apropie, nu le place mirosul vitaminei B. Ei sunt atraşi de PH-ul pielii, de aia unii sunt mai mullt înţepaţi de ţânţari. Nu e scris prin cărţi, dar funcţionează'', spune medicul Carmen Creţu.