Cadouri pe care să nu le oferi niciodată de Crăciun | Nici tu nu ai vrea să primești aceste lucruri

Se apropie sezonul Crăciunului și cu toții ne gândim la ce cadouri ar trebui să le oferim pentru cei dragi. Găsirea cadoului perfect este o aventură pentru unele persoane care vor să le cumpere celor dragi ceva frumos, special, dar în același timp folositor.

Sursa foto: pexels.com

Pentru a fi sigur că vei alege cum trebuie cadourile de Crăciun trebuie să eviți câteva obiecte, care pot fi considerate o jignire sau care pur și simplu nu sunt potrivite pentru o atenție de sărbători.

Materiale de curățenie

S-ar putea să ți se pară un cadou util, dar majoritatea oamenilor nu îți vor împărtăși părerea. Iată ce se întâmplă atunci când oferi produse de curățenie pentru uz casnic cadou . În primul rând, renunți la faptul că ești neoriginal, nici măcar nu te obosești să te gândești la un cadou de Crăciun potrivit.

În al doilea rând, ar putea presupune că nu crezi că își curăță suficient casa. S-ar putea să ajungi să-i jignești din greșeală în loc să-i faci fericiți. Acest lucru ne duce la următorul punct. Cadourile de Crăciun ar trebui să-i facă pe oameni fericiți. Sigur, produsele de curățat ușurează viața, dar nimeni nu se simte fericit când se gândește la curățare.

Plicuri cu numerar

A obține bani poate părea cadoul perfect. Dacă destinatarul este copil, banii sunt un cadou binevenit, dar dacă este vorba de un adult, s-ar putea să nu fie la fel de bine primit. Când oferiți numerar drept cadou de Crăciun, va arăta că nu v-ați gândit prea mult să alegeți ceva.

Oamenii apreciază mai mult când văd că încerci cu adevărat.

Lenjerie de corp

Există un motiv pentru care piesele de lenjerie intimă sunt numite „nemenționabile”. Ar putea fi foarte incomod să deschizi acel cadou într-o cameră plină de membri ai familiei. În plus, s-ar putea să ajungi să primești ceva ce nu se simt confortabil să poarte.

Lenjeria este o achiziție personală. S-ar putea să se simtă bine la cumpărături pentru ei înșiși, dar s-ar putea să se simtă ciudat venind din altă parte.

Piese vestimentare

Ori de câte ori rămâi fără idei, te gândești imediat la haine. Acestea fiind spuse, aceasta poate să nu fie o idee atât de stelară, deoarece se poate complica.

În primul rând, fiecare are propriul stil. S-ar putea să vă placă piesa, dar s-ar putea să nu vrea să o poarte. În plus, puteți obține o dimensiune greșită, ceea ce va întrista sau poate jignit destinatarul. Oh, nu uita de necazul de a trebui să returnezi cadoul și să obții dimensiunea corectă.

Animale de companie

Poate că ești proprietarul unui animal de companie, iar cei dragi vin mereu să se joace cu ei. Crezând că vor ei înșiși un animal de companie, le aduci un mic prieten pufos.

Poate părea un gest dulce, dar este nevoie de o mare responsabilitate pentru a avea grijă de un animal de companie.

Nu toată lumea este pregătită să-și asume această responsabilitate. Le oferi o viață de care să aibă grijă. Deși s-ar putea să găsească animalele de companie drăguțe la început, ei vor afla în curând cât de solicitant este.

Produse pentru pierderea în greutate și echipament pentru exerciții fizice

Spune-i unei persoane că este grasă fără să-i spui că este grasă. Iată ce se va întâmpla dacă oferiți astfel de cadouri de Crăciun.

Cu excepția cazului în care persoana căreia îi oferi echipamentul de fitness este deja un pasionat de sală, acest tip de cadou este o idee proastă. Să-ți motivezi familia și prietenii este bine, dar ar trebui să te gândești să oferi aceste cadouri de Crăciun.

Odorizant de cameră

Odorizatele de Crăciun sunt echivalentul gumelor de mestecat pentru respirație într-o cutie elegantă. Chiar dacă ați vrut doar să fiți amabili sau să le oferiți această aromă incredibilă, s-ar putea să o ia personal.

Odorizatele de cameră pot avea o conotație negativă. Puteți da de înțeles că locul lor miroase întotdeauna urât, motiv pentru care ați decis să le oferiți asta de sărbători.