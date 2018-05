Maryann Karinch, autoarea cărții „Sex și Cancer: intimitate, romantism, și iubire după diagnostic și tratament” se afla la un pas de divort cand a fost diagnosticată cu cancer al uterului.

În octombrie 2014, aceasta a observat nereguli in organism moment in care și-a făcut imediat programare la ginecolog, care i- a dat cea mai cumplită veste pe are o poți auzi: cancer. În această perioadă, viață alături de soțul ei, Jim, era aproape de sfârșit. Cei doi se certau din motive minore, nu mai aveau o conexiune romantică și erau pe punctul de a divorța. În momentul în care l-a anunțat pe acesta despre condita ei, el a răspuns simplu „O să trecem peste asta”. În acel moment, ea a știut, a simțit, că totul va fi în regulă, atât cu boala cât și in casnicie.

Cancerul era în primul stadiu, dar progresa foarte rapid. Tratamentul a inclus o operație, trei sesiuni de chimioterapie în trei luini, urmate de radiații timp de două săptămâni. Soțul scriitoarei a fost alături de ea pe tot parcursul vindecării, și la toate sesiuniile de chimioterapie: acesta îi aducea mâncarea preferata, și o ținea de mână la fiecare sesiune. Pentru ea, el devenise un suport moral, un motiv de a luptă în continuare, deoarece nu mai era vorba doar de viață ei, dar de viață lor împreună.

Doctorul le-a recomandat celor doi sex minimum de 4 ori pe spatamana moment in care, cei doi deja se simțeau conectați unul cu celălalt su au acceptat provocareacu mare plăcere.

„Ok. Acest tratament nu sună atât de rau” au glumit aceștia. Urmând sfaturile doctorului, au încercat poziții diferite pentru a găsi metodă cea mai comodă ea de a întreține relații sexuale.

Scriitoare povestește că pe tot parcursul acestei călătorii, Jim s-a uitat la ea cu iubire și optimism, văzându-i sufletul, și nu o persoană bolnavă. Cancncerul a fost o aventură, iar acum, sănătoasă fiind, declară:

„As putea spune că, cancerul a fost cel mai bun lucru care s-a întâmplat relației noastre. Serios, chiar este. Îi mulțumesc lui Dumnezeu și echipei medicale că s-au asigurat că sunt în viață că să pot să mă bucur de ea” .

Sursă: HuffPost