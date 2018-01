Ce se întâmplă în corpul tău dacă nu vorbești cu nimeni timp de o săptămână

foto: Pixabay.com

O tanara din Marea Britanie a acceptat provocarea de a nu vorbi timp de o saptamana, in incercarea de a aduce mai multa liniste in viata ei si de a dovedi ca oamenii nu au nevoie de discutii interminabile in viata de zi cu zi.

"Treceam printr-o perioada destul de stresanta si aveam nevoie de liniste. La inceput nu m-am gandit ca o sa fie prea complicat. Nu sunt genul de persoana care vorbeste foarte mult", a povestit tanara, potrivit protv.ro.

In cele sapte zile de tacere a fost nevoita totuși sa ii raspunda unui coleg de munca pe care uitase sa il anunte de experimentul ei, i-a raspuns la telefon tatalui sau care era ingrijorat pentru ea si i-a spus "Da, va rog" unei vanzatoare care a intrebat-o daca are nevoie de o punga.

Tanara a povestit ca cel mai greu a fost sa nu vorbeasca cu iubitul ei in tot acest timp, insa a reusit sa il asculte mai bine.

In timpul experimentului Ali a realizat ca toate conversatiile pe care se abtinea sa le poarte se desfasurau in mintea ei, lucru care a devenit foarte obositor. La sfarsitul experimentului tanara a concluzionat ca au existat atat avantaje cat si dezavantaje in cele sapte zile de tacere, insa si-a dat seama ca lipsa comunicarii te face sa te simti foarte singur.