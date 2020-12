Cei mai cunoscuți bandiți din Vestul Sălbatic

Nume precum Billy the Kid, Jesse James și Bufallo Bill au rămas astfel în istorie și astăzi încă se mai discută despre ei.

Bandiții din Vestul Sălbatic au fost adesea subiecte de filme, unele foarte cunoscute precum The Hateful Eight (2015) sau The Magnifecent Seven (2016).

De asemenea, cântăreții de country au lansat numeroase melodii care i-au avut în prim-plan.

Așadar, bandiții din Vestul Sălbatic își au locul lor în istorie, astfel că iată care sunt cei mai cunoscuți dintre ei.

1. Jesse James - A comis numeroase jafuri de bănci și trenuri, dar și crime. El obișnuia adesea să îl aibă partener pe fratele său, Frank. Ambii erau recunoscuți pentru violența cu care își însoțeau actele. Unii oameni îl mai consideră pe Jesse James și un fel de Robin Hood al acelor vremuri, chiar dacă nu există vreo dovadă că împărțea bunurile sau banii cu oamenii de rând. A rămas în istorie și după ce a jefuit un tren din Adair, Iowa, în urma căruia s-a ales cu 3.000 de dolari, echivalentul a peste 100 de mii de dolari în banii din zilele noastre. Jesse James a fost ucis tocmai de unul dintre oamenii din gașca sa, Robert Ford, în 1882, după ce autoritățile au oferit o recompensă de 10 mii de dolari pentru capturarea sa. Despre viața lui Jesse James și felul în care a murit s-a făcut inclusiv un film. Denumit Asasinarea lui Jesse James de către lașul Robert Ford, acesta a avut inclusiv două nominalizări la Premiile Oscar.

2. Billy the Kid - Deși a trăit doar 21 de ani, el a reușit să rămână în istorie prin faptul că a început viața de neleguit încă de când avea doar 12 ani. De asemenea, el este cunoscut și pentru faptul că a ucis peste 20 de oameni ai legii. A comis prima crimă după ce un bărbat i-a insultat mama, la 16 ani a fost arestat, dar a evadat. Totodată, în 1881, când a fost condamnat la moarte prin spânzurare pentru uciderea unui șerif, a reușit să evadeze din nou, după ce a omorât doi paznici. Peste câteva luni, el a fost împușcat mortal.

3. Butch Cassidy - Și-a început activitatea prin comiterea unui jaf, în urma căruia a furat, împreună cu frații săi, 21 de mii de dolari. În anul 1896 a înființat gruparea Wild Butch, alături de care a jefuit numeroase bănci și trenuri. De altfel, el este recunoscut tocmai pentru jaful unui tren, Union Pacific, în iunie 1899. A scapăt neprins, dar în cele din urmă a fost ucis de poliția din Bolivia.

4. Calamity Jane - Născută sub numele Martha Jane Canary, Calamity Jane era renumită pentru faptul că se îmbrăca precum un bărbat și se purta precum unul. Obișnuia să comită jafuri împreună cu gașca lui Buffalo Bill. Ea a murit la vârsta de 51 de ani, având mari probleme cu consumul de alcool.

5. John Wesley Hardin - Numărul celor pe care i-a ucis nu este cunoscut nici până astăzi, dar se crede că sunt câteva zeci. Chestionat pe această temă, el a oferit un răspuns care a rămas în istorie: "Nu știu câți oameni am ucis, dar toți cei pe care i-am ucis au meritat-o". A fost condamnat la 25 de ani de închisoare după ce a ucis un șerif, a încercat de multe ori să evadeze, dar și-a scris și autobiografia.