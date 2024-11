Cel mai mare coral din lume a fost descoperit în Pacific. Este de trei ori mai mare decât "Big Momma"

Oamenii de ştiinţă au anunţat joi descoperirea celui mai mare coral din lume, în apropierea Insulelor Solomon, în Oceanul Pacific, de trei ori mai mare decât coralul care deţinea precedentul record.

"Când credeam că nu mai e nimic de descoperit pe planeta Terra, am găsit un coral masiv, compus din aproape un miliard de mici polipi, debordând de viaţă şi de culori", a precizat Enric Sala, ecologist marin.

Scientists have discovered the largest coral ever found in the south west Pacific Ocean, says the BBC. Link in Comments Photo: Manu San Felix, National Geographic Pristine Seas #worldlargestcoral #largestcoral #pacificocean #TBSNews pic.twitter.com/vRF76o3v5Z

Coralul a fost descoperit într-o zonă cunoscută sub denumirea "Three Sisters", la sud-est de insulele Solomon, de către o echipă de la National Geographic care participa la o expoziţie ştiinţifică în regiune, scrie Agerpres.

Potrivit cercetătorilor, această structură autonomă s-a dezvoltat pe parcursul a circa 300 de ani, plecând de la o "reţea complexă" de polipi coralieri minusculi.

World’s biggest coral discovered in Solomons



Three times larger than the previous record-breaker and so massive that it can be seen from space, a mega-coral believed to be about 300 years old has been discovered in the Solomon Islands.



A group of National Geographic Pristin... pic.twitter.com/ElJ5qPJsnI