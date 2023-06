Cum arată cel mai mare vas de croazieră din lume. Vor urca la bord aproape 8.000 de persoane

O navă care urmează să fie cea mai mare navă de croazieră a făcut prima sa incursiune în apă deschisă pentru teste pe mare înainte de livrarea probabilă în octombrie anul acesta.

Icon of the Seas de la Royal Caribbean International va porni pe apele Caraibelor în ianuarie 2024. La bordul ei vor putea urca aproximativ 5.610 de pasageri și 2.350 de membri ai echipajului.

Piesa de rezistență a bărcii va fi cel mai mare parc acvatic pe mare din lume. Denumit Categoria 6, va avea șase tobogane cu apă record, dar oaspeții care doresc o experiență mai relaxată se pot relaxa și în cele șapte piscine și nouă căzi cu hidromasaj ale bărcii.

Actualul deținător al celui mai mare vas de croazieră din lume este o altă navă din flota Royal Caribbean, Wonder of the Seas, care și-a făcut călătoria inaugurală chiar anul trecut și are o lungime puțin mai mică.

Conform CNN, The Icon și-a finalizat primul set de teste pe mare pe 22 iunie, potrivit unui comunicat al Royal Caribbean.

Nava promite peste 40 de moduri de a lua masa, de a bea si de a fi distrat, dintre care multe sunt incluse in tariful de croaziera.

Cu 20 de punți și opt cartiere de explorat, ideea este să satisfacă orice tip de vacanță, cu totul, de la zone dedicate familiilor tinere, până la spații destinate doar adulților, cum ar fi primul bar cu piane de duel al Royal Caribbean International.