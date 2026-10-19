Copacul care poate crește până la 4 metri în primul an de viață este tot mai căutat de români. Oferă umbră bogată și se îngrijește ușor

Cunoscut și sub numele de „arborele prințesei”, copacul face parte din genul Paulownia. Foto: Getty Images

Paulownia este un copac cu o creștere rapidă, frunze mari și flori mov, apreciat atât pentru aspectul ornamental, cât și pentru utilizările lemnului său. În condiții favorabile, unele exemplare pot crește cu câțiva metri într-un singur an, însă dezvoltarea depinde de specie, sol, apă și îngrijire.

Cunoscut și sub numele de „arborele prințesei”, copacul face parte din genul Paulownia, originar din Asia de Est. Este cultivat în China, Japonia și Coreea, atât în scop ornamental, cât și pentru producția de lemn.

Unul dintre motivele pentru care atrage atenția celor care își amenajează grădina este ritmul de creștere. În condiții optime, Paulownia poate ajunge la câțiva metri înălțime încă din primul an. Frunzele sale mari, în formă de inimă, pot avea între 15 și 40 de centimetri în diametru, contribuind la formarea unei coroane generoase, potrivit Wikipedia.

Cum arată Paulownia și când înflorește

Paulownia este un arbore care își pierde frunzele toamna și poate ajunge, la maturitate, la înălțimi de aproximativ 12-15 metri. Frunzele sunt dispuse în perechi pe ramuri, iar florile apar primăvara devreme, înaintea dezvoltării complete a frunzișului.

Florile au nuanțe de violet și sunt grupate în ciorchini lungi, ceea ce face ca arborele să fie apreciat și pentru aspectul său decorativ. După înflorire, apar fructele sub formă de capsule uscate, care conțin numeroase semințe mici.

Datorită frunzișului amplu, Paulownia poate oferi umbră în grădină, însă dimensiunea coroanei și ritmul în care aceasta se dezvoltă depind de condițiile de creștere și de modul în care este întreținut arborele.

Ce condiții îi trebuie pentru o creștere rapidă

Deși este cunoscută pentru dezvoltarea accelerată, Paulownia nu crește la fel de bine în orice loc. Arborele are nevoie de multă lumină și de un sol bine drenat. Excesul de apă și terenurile cu pânză freatică ridicată pot crea probleme, iar disponibilitatea apei în perioadele de creștere influențează dezvoltarea.

În plantațiile comerciale, rezultatele depind și de alegerea speciei sau a hibridului, de calitatea materialului săditor și de pregătirea terenului. Irigarea și fertilizarea pot contribui la dezvoltare atunci când sunt adaptate condițiilor locale.

Prin urmare, ritmul de creștere de câțiva metri pe an nu trebuie considerat o garanție pentru fiecare exemplar plantat în grădină. Rezultatele pot varia semnificativ în funcție de climă, sol și îngrijire.

La ce se folosește lemnul de Paulownia

Paulownia este cultivată și pentru lemnul său, care este foarte ușor, are o fibră fină și poate fi prelucrat relativ ușor. Acesta este folosit pentru fabricarea unor obiecte și produse precum cutii, lăzi, instrumente muzicale și plăci pentru anumite tipuri de echipamente sportive.

În Asia, lemnul de Paulownia este utilizat inclusiv la fabricarea unor componente ale instrumentelor muzicale tradiționale. Datorită greutății reduse, poate fi folosit și în produse în care masa materialului reprezintă un criteriu important.

Unele specii și hibrizi sunt cultivate în plantații comerciale, iar lemnul poate fi recoltat după câțiva ani în condiții favorabile. Totuși, timpul necesar până la recoltare și valoarea lemnului depind de varietate, condițiile de creștere și calitatea trunchiului.

Este Paulownia potrivită pentru orice grădină?

Paulownia poate fi o opțiune pentru cei care își doresc un arbore cu frunze mari, creștere rapidă și flori decorative. Cu toate acestea, dimensiunea pe care o poate atinge la maturitate trebuie luată în calcul înainte de plantare, mai ales în grădinile mici.

Alegerea locului este importantă, la fel ca verificarea condițiilor climatice și a caracteristicilor solului. De asemenea, cei interesați de plantarea unor exemplare pentru lemn trebuie să țină cont de faptul că o creștere rapidă nu garantează automat o recoltă valoroasă.

Paulownia rămâne un arbore apreciat pentru dezvoltarea sa rapidă și pentru utilizările multiple, dar rezultatele depind de alegerea corectă a speciei și de condițiile în care este cultivată.