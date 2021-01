Cristi Borcea, întrebat dacă le-a cumpărat tăcerea soțiilor sale: "Pentru ele există Dumnezeu și eu. Sunt condamnate să se poarte frumos cu mine"

"Nu, cum să le cumpăr tăcerea dacă eu sunt....Pentru ele este Dumnezeu și eu. Indiferent cu cine sunt. Nu sunt modest, eu le dau oxigenul. Ai văzut, acum la COVID, fără oxigen nu poți să trăiești. Eu le țin pe toate, copiii au cele mai bune condiții și nu am de ce să le cumpăr tăcerea.", a spus Cristi Borcea

Copiii au pe numele lor tot ceea ce le trebuie și ele sunt condamnate să se poarte frumos cu mine și cu copiii și să își vadă în primul rând de copii. Și să fie pozitive. Păi, dacă eu le dau oxigenul? Poți să trăiești fără oxigen? Nu.”

Omul de afaceri a mărturisit că singura femeie în care are încredere totală este mama sa şi că a trecut totul pe numele copiilor

"Mama este singura femeie în care am încredere totală și toate (n.r. bunurile) sunt la mama. Soțiile nu au niciuna nimic pe numele ei. Mihaela a avut casa care e acum pe numele copiilor, Alina, o vilă care e pe numele copiilor.

Toți ceilalți copii au case, apartamente, cele mai bune condiții, dar femeile, ca să nu o ia razna, nu trebuie să aibă nimic pe numele lor. Lasă, să aibă copiii!”, a mai spus dinamovistul.

Cristi Borcea are doi băieți și o fetiță cu prima soție, Mihaela. Copiii fostului acționar al al clubului Dinamo București, au crescut mari, astfel că acum Patrick are 22 de ani, iar Melissa și Angelo, 17 ani.

Cu Alina Vidican, ce-a dea doua soție, Cristi Borcea are un băiat și o fată. George Alexandru are acum 8 ani, iar Gloria are 5 ani. În timp ce era căsătorit cu Alina Vidican, Cristi Borcea avea o relație cu avocata Simona Dana Voiculescu din care a rezultat o fetiță Andreina Carolyn Christine, care acum are 12 ani.

În prezent, Borcea este căsătorit cu Valentina Pelinel care i-a dăruit, la rândul ei, un băiețel și două fetițe gemene. Milan are 4 ani, iar gemenele Indira Maria și Rania Maria au aproape 2 ani.

„Am 9. Și am reușit să-mi adun toți copiii anul trecut, în vară. Eu eram în detenție și-am avut permisie să ies 5 zile din penitenciar. Atunci i-am văzut pe toți. Cu copiii din America, cu Alex și Gloria, e mai greu.

Coco, băiatul meu, e tot dinamovist. Are 17 ani. Bine, toți sunt dinamoviști. Sângele apă nu se face”, a dezvăluit Cristi Borcea.