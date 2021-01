Se fac multe glume pe seama lui Cristi Borcea, dar câți copii are de fapt? Afaceristul a spus adevărul

Cristi Borcea are doi băieți și o fetiță cu prima soție, Mihaela. Copiii fostului acționar al al clubului Dinamo București, au crescut mari, astfel că acum Patrick are 22 de ani, iar Melissa și Angelo, 17 ani.

Cu Alina Vidican, ce-a dea doua soție, Cristi Borcea are un băiat și o fată. George Alexandru are acum 8 ani, iar Gloria are 5 ani. În timp ce era căsătorit cu Alina Vidican, Cristi Borcea avea o relație cu avocata Simona Dana Voiculescu din care a rezultat o fetiță Andreina Carolyn Christine, care acum are 12 ani.

În prezent, Borcea este căsătorit cu Valentina Pelinel care i-a dăruit, la rândul ei, un băiețel și două fetițe gemene. Milan are 4 ani, iar gemenele Indira Maria și Rania Maria au aproape 2 ani.

„Am 9. Și am reușit să-mi adun toți copiii anul trecut, în vară. Eu eram în detenție și-am avut permisie să ies 5 zile din penitenciar. Atunci i-am văzut pe toți. Cu copiii din America, cu Alex și Gloria, e mai greu.

Coco, băiatul meu, e tot dinamovist. Are 17 ani. Bine, toți sunt dinamoviști. Sângele apă nu se face”, a dezvăluit Cristi Borcea.

Despre copiii concepuți cât era în închisoare, Cristi Borcea a ținut să facă o precizare importantă.

"Nu am fost niciodată la camera nupțială. Toți sunt făcuți în permisie. Mi-a trecut și mie mai ușor. Am avut adrenalină, stimulent”, a spus Borcea la GSP.ro.