Cum să faci un sandviş sănătos. Ponturi de la Cori Grămescu

Şi primul lucru de care trebuie să ţinem cont este pâinea pe care o folosim. "Cea mai bună opţiune este să folosim o jumătate de lipie libaneză, desfăcută precum un portofel. O jumătate de lipie libaneză mică are 150 de kcal şi are cam 33 de g de glucide din grâu. Există şi varianta de lipie graham, care are mai multe fibre.

Care pâine e mai sănătoasă

Altă variantă decentă pentru sandviş este să folosim tortila, care are cam 60 de g per bucata, doar că din păcate multe variante din comerţ au destul de mulţi aditivi alimentari şi zahăr adăugat. Mai putem face sandviş pe felii de pâine, dar în acest caz vom depăşi de cele mai multe ori 100 de g de pâine la o masă, ceea ce e mult pentru majoritatea indivizilor care doresc să slăbească", spune Cori Grămescu, pe site-ul ei.

O parte importantă a sandvişului trebuie să fie reprezentată de legume. Şi acestea, cât mai multe.

Ce legume sunt indicate la sandviş

"Fibrele din legume reduc ritmul de absorbţie al glucidelor din pâine şi asigură un tranzit intestinal sănătos, aşa că eu mă bazez pe legume pentru orice masă.

În cazul sandvişului, folosesc legume care nu sunt zemoase: salată verde, baby spanac, ardei gras, castravete, dar şi chestii mai puţin convenţionale: fâşii de morcov sau de dovlecel, vinete la grătar sau anghinare. Legumele au avantajul că sunt gustoase şi au foarte puţine calorii comparativ cu pâinea", explică antrenoarea.

Condimente care dau gust bun sandvişului

"Un sandviş sănătos mai trebuie să conţină proteine: ou fiert tare, omletă fără ulei, ouă scrob cu ceapă verde, steak rece de ton, grătar rece de pasăre, tofu sau telemea cu conţinut redus de grăsime sunt opţiuni foarte bune pentru micul dejun", completează Cori Grămescu.

Pentru un gust cât mai bun, folosiţi condimente naturale: muştar, pastă de ardei, ghimbir murat, fulgi de chilli, pesto, capere, măsline verzi, castraveţi muraţi.