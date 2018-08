Dar și Har. Lidia Fecioru și Alexandra Moșneaga, despre puterile ocultismului

Lidia Fecioru și sora ei, Alexandra Moșneaga, au vorbit la „Dar și Har” despre ocultism și despre o experiență extrem de bizară prin care au trecut.

„Cum e să iei legătura cu lumea de dincolo sau cu spiritele fără să faci spiritism. Totul era să-și facă în jurul ei un cerc că să nu fie atacată de alte spirite libere. Mai departe ce crezi că i se întâmplă? Își alege o noapte cu lună plină, își ia oglinda, se duce pe câmp drept să nu o deranjeze nimeni, își desenează ea un cerc.. ”, a povestit Alexandra Moșneaga.

„Mi-am făcut șapte cercuri împrejurul meu, m-am concentrat, dar fără să știu foarte bine cu ce se mănâncă. Eu m-am luat strict după carte. Toți trebuie să avem un învățător. Eu am rămas cu niște entități foarte ciudate. Practic m-am dedublat, îmi vedeam corpul jos și eu nu mai puteam să intru în corp. Eu m-am ridicat, dar ziceai că eram un om beat. Nici echilibru nu mai aveam. M-a găsit mama, eu eram acolo. A venit Alexandra, a intrat cu mine din nou în starea de transă și așa mi-a adus din nou corpul energetic. E destul de periculos să faci lucrurile astea. Apoi am făcut cursuri, am făcut școlă”, a completat Lidia Fecioru.