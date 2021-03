Dieta primăverii 2021. Lygia Alexandrescu ne spune cum slăbim sănătos, mâncând grăsimi

O preocupare deosebita este alimentatia pentru sanatatea creierului, pentru descoperirea combinatiilor alimentare cu efect antiimbatranire precoce si de mentinere a greutatii la un indice de masa corporala cat mai apropiat de normalitate.

De asemenea, concentrare mare va fi si pe alimentele si suplimentele care contin componente active ce lupta cu anxietatea, memoria alterata, lipsa de concentrare si chiar depresia (vitaminele B6, B12, colina, 5 HTP, magneziul).

Plante cu proprietăţi contra îmbătrânirii

Vor castiga tot mai multa popularitate mesonutrientii, componentele active din diverse plante cu importante beneficii pentru sanatate (proprietati antiinflamatoare si antiimbatranire dovedite clinic), cum sunt curcuminul din turmeric, licopenul si antocianinele din legumele cu pigment inchis etc.

Postul intermitent, dieta keto bazata pe plante, nu pe proteine animale si dieta mediteraneana se pare ca vor fi alegerile cele mai populare pentru primavara, iar cacaua, lactatele vegetale (din orez, ovaz, mazare, cocos, canepa, caju si migdale) si extractele din seminte de canepa (uleiurile in special) vor fi mult consumate in acest sezon.

Din punct de vedere al macro si micro nutrientilor, programele alimentare care vor fi adoptate in aceasta primavara se vor concentra foarte mult pe aportul de grasimi sanatoase, fibre alimentare si probiotice.

Lygia Alexandrescu: Grăsimi sănătoase - nuci, migdale, untură de peşte extrasă la rece, ulei de măsline

Lipidele sau grasimile sunt o sursa majora de energie pentru organismul uman, insa nu e singura si, in plus, o cantitate prea mare de grasimi in dieta este daunatoare. Exista, insa, surse foarte necesare de grasimi sanatoase la indemana: nucile, migdalele, untura de peste extrasa la rece, uleiul de masline sau din samburi de struguri etc.

Fructele oleaginoase cum sunt nucile, semintele neprelucrate termic sunt alimente concentrate, foarte sanatoase si nutritive, insa este important sa se consume cu moderatie, datorita continutului lor mare in calorii.

Unele dintre substantele nutritive care creeaza multe probleme de sanatate datorita neglijarii aportului ei sunt fibrele alimentare.

Fibrele alimentare au proprietatea de a modera semnificativ cantitatea de colesterol absorbita din intestin si astfel o alimentatie bogata in fibre alimentare ofera o protectie importanta fata de cresterea nepermisa a colesterolului sanguin.

Painea si cerealele ar putea in mod normal sa fie o sursa importanta de fibre alimentare, cu o conditie: cerealele sa fie utilizate integral.

Alexandrescu: Un pahar cu chefir pentru o dietă echilibrată poate trata şi o diaree

Probioticele sunt culturi vii de bacterii care traiesc in tractul nostru digestiv in deplina armonie cu restul organismului. Majoritatea probioticelor sunt sunt produse in urma proceselor de fermentatie a acidului lactic, iar cele mai cunoscute microorganisme folosite la producerea probioticelor sunt Lactobacillus si Bifidobacterium.

Un pahar cu chefir sau iaurt (fara aport de zahar, fructe, cereale, seminte sau alte adaosuri) poate fi consumat pentru perioade lungi de timp, fie pentru o dieta echilibrata, fie pentru a trata o diaree rezultata din diverse motive: stres, consum de antibiotice, infectii etc.

Asadar, in aceasta primavara sa mancam integral, sa mancam romaneste si sa fim sanatosi!

