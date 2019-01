DIETĂ. Secretul fabulos al japonezilor. Cum scapi de zece kilograme în cinci zile

DIETĂ. Japonezele sunt vestite pentru silueta perfecta si tenul impecabil. Iar secretul lor este unul destul de simplu.

DIETĂ Elixirul vietii lungi si sanatoase este... ceaiul rosu. Are o culoare rosu aprins, gustul este foarte fin si placut, nu este atât de tare ca ceaiul verde sau negru si nu conţine cafeina. Este un ceai blând si, in afara faptului ca te ajuta sa slabesti, dieta cu ceai rosu este indicata in tot felul de afectiuni.

DIETĂ Pentru cura de slăbire (asociată curelor de sănătate) se recomandă a se bea patru căni de ceai roșu, în fiecare zi, la micul dejun, prânz, cină şi gustări. Iată şi care sunt alimentele permise pe perioada acestei diete: produsele lactate, cerealele şi pastele integrale, orezul, peştele, carnea slabă (vită, pui, curcan) legumele şi fructele, ouăle, nucile şi seminţele. Alimentele interzise sunt următoarele: preparatele fast-food, dulciurile, snacks-urile şi băuturile carbogazoase, grăsimile, prăjelile, bananele sau strugurii.

DIETĂ După cele 5 zile de dietă, se recomandă a se bea în continuare câte o cană de ceai pe zi, chiar și două, fără alte restricții alimentare, însă.

DIETĂ Meniul zilnic este următorul:

Micul dejun - O ceaşcă de ceai roşu cu suc proaspăt de portocale şi o felie de pâine integrală sau două batoane de musli.

Prânz - O salată de orez, o salată de paste rece sau orez cu legume, un fruct şi o ceaşcă de ceai roşu.

Gustare - O ceaşcă de ceai roşu

Cină - Un bol cu supă de orez, supă sau ciorbă de legume, o porţie de peşte la tavă cu legume sau pui la grătar, o salată de legume, un fruct şi o ceaşcă de ceai roşu.