Dorian Popa, primele explicaţii după ce a fost prins drogat la volan: "Cea mai mare greşeală din viaţa mea"

Dorian Popa a transmis un mesaj, la zece zile după ce a fost oprit de polițiști în timp ce se afla la volanului bolidului de lux, pe care îl conducea îmbrăcat în halat de baie și lenjerie intimă. Acesta consumase canabis înainte de a conduce.

Sursa foto: Youtube/ Dorian Popa

La o săptămână după ce Dorian Popa a fost oprit de poliție în trafic, analizele de laborator au confirmat că acesta s-a drogat. Influencerul a fost depistat pozitiv la canabis.

Acum, artistul a transmis un mesaj prin care le explică fanilor de ce s-a urcat la volan, "la câteva zile" după ce a consumat canabis.

"Vreau să îmi cer scuze tuturor celor care mă urmăresc, care își încep dimineața cu vloggurile mele. Am greșit indiscutabil la vârsta și experiența pe care o am. Îmi pare nespus de rău. Prin ceea ce am făcut am dat un exemplu negativ și prin ceea ce urmează vă spun că nu vreau să mă scuz, ci doar să relatez contextul în care s-a întâmplat.

Nu mă scuz, îmi asum pe deplin consecințele acțiunilor mele. Recunosc, am consumat canabis. Nu în ziua în care am fost oprit de poliție, dar am consumat, lucru pe care, așa cum v-am spus, îl regret. Mai ales pentru că eram conștient că poți ieși pozitiv la această substanță chiar și după câteva zile.

Procesul meu idiot de gândire a fost că aveam o plecare din țară pentru filmări programată de mult la care nu voiam să mă duc și știți foarte bine că îl am ca șofer pe Edi, care m-a condus la toate concertele din țară și când am avut genunchiul rupt. Și uite așa am făcut greșeala asta tâmpită. Seara, din păcate, am făcut a doua greșeală. (...) O greșeală flagrantă pe care mi-o asum. Deși trecuseră câteva zile de la consum și eram lucid, încadrarea în lege era aceeași", a spus Dorian Popa, într-un clip postat pe contul său de YouTube.

Dorian Popa explică de ce a fumat canabis: "Toate astea m-au copleșit"

"A durat zece minute până când aparatul a dat rezultatul. Va dați seama că au fost cele mai lungi din viață mea. Și, acele zece minute, au fost cele în care mi-am învățat lecția, pentru că am realizat că, indiferent de rezultat, nu îmi mai doresc să trec în viața mea prin așa ceva, dintr-o greșeală stupidă. Credeți-mă, nu merită.", a spus Dorian Popa, care a explicat și motivele pentru care a fumat canabis.

"Am simțit, poate mai mult ca oricând, nevoia de relaxare, de liniște, după o perioada agitată, cu terminarea renovărilor și toate lucrurile pe care le știți din viața publică. Plus un lucru din viața privată pe care nu am vrut să îl fac public, și anume despărțirea de Babs. Toate astea m-au copleșit și, poate, au contribuit la greșeala tâmpită pe care am făcut-o dar, repet, nu am nicio scuză și îmi asum pe deplin consecințele."