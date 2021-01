Dr. Ion Bogdan Codorean dezvăluie 5 reguli de aur pentru prevenirea accidentărilor la schi

“Apar nisorile, incep invariabil accidentarile la schi. Pornind de la greselile facute de practicantii sportului pe partie care ajung in cabinetul de ortopedie, am facut o lista de reguli care, odata respectate, pot preveni accidentarile.”, declara dr. Ion Bogdan Codorean care aseaza pe primele 5 locuri regulile esentiale de practicare a schiului fara riscuri de accidentare.

1. Sa se pregateasca fizic inainte, sa faca incalzire, sa revina treptat la ritmul si la nivelul la care se stiau cu un an inainte dupa 7 zile intensive de schi, de exemplu.

2. Este foarte important sa stie sa cada, astfel incat sa previna rupturile de ligamente care, de cele mai multe ori, se trateaza doar cu interventii chirurgicale. De exemplu, atunci cand se suceste unul dintre schiuri, trebuie sa stii sa te duci odata cu schiul, sa cazi odata cu el, nu sa incerci sa te opui caderii, pentru ca schiul este lung si greu, iar piciorul nu are nicio sansa prin opunerea rezistentei sa-l indrepte in timpul caderii

3. Sa nu forteze. Sa fie constienti de o posibila gravitate a unei accidentari, chiar daca adrenalina sau frigul estompeaza efectele ei. Sunt multi schiori care, dupa o accidentare, se mai aventureaza la o coborare, ca sa vada ei daca e ceva grav sau nu. Ei bine, asta trebuie sa spuna doar medicul ortoped, sunt riscuri foarte mari pe termen lung sa incerci tu sa vezi prin incercare si fortare daca ai un picior rupt sau nu.

4. Sa fie concentrati din momentul in care isi pun schiurile in picioare pana cand isi dau schiurile din picioare, sa nu se relaxeze nicio secunda, pentru ca accidentarile se petrec mai des la baza partiilor sau pe portiunile usoare decat pe portiunile dificile cand cei mai multi sunt foarte atenti. In plus, as adauga ca este foarte important sa nu schieze daca simt ca au obosit sau ca nu ii mai asculta picioarele.

5. Sa nu consume alcool in timpul practicarii schiului.

Daca cele mai frecvente accidentari aparute pe perioada iernii sunt entorsele la nivelul genunchiului, rupturile de ligament incrucisat anterior, rupturile de ligament colaterale, rupturile de menisc si uneori fracturile de tibie sau fracturile de sol, tratamentele ortopedice impuse pentru rezolvarea acestora variaza de la imobilizari pana la interventii chirurgicale:

“Exista accidentari care necesita tratament prin imobilizare in orteza si altele care necesita interventie chirurgicala. Rupturile de ligament incrucisat anterior si de menisc, la fel ca si majoritatea fracturilor de membru pelvin necesita interventie chirurgicala. La aceasta concluzie poate ajunge doar un medic ortoped dupa consultatie si investigatie amanuntita. De cele mai multe ori, dupa interventia chirurgicala, pacientii se pot reintoarce pe partii sezonul urmator.”, adauga dr. Ion Bogdan Codorean care sfatuieste pacientii care aleg orteza, chiar daca au recomandare medicala de interventie chirurgicala, sa stie ca isi asuma riscuri mari pentru sanatate pe termen lung.