Dieta rapidă după Sărbători. Exemple de mese sănătoase şi dietetice, de la nutriţionistul Lygia Alexandrescu

Ca intotdeauna la inceput de an, fiecare dintre noi isi propune o serie de obiective si-si doreste din tot sufletul sa le atinga.

Si inainte de toate ne dorim sa fim sanatosi. Si sanatatea o putem mentine printr-o alimentatie echilibrata, un program zilnic care sa includa minim 6-7 ore de somn odihnitor, macar o jumatate de ora de efort fizic/mers pe jos/urcat scari/facut piata/plimbat copilul si printr-o mare grija de stare emotionala si asigurarea ca este cat mai buna/pozitiva cu putinta.

Mai ales dupa Sarbatori, se simte nevoia revenirii la o dieta echilibrata si chiar redusa caloric, pentru a corecta efectul exceselor alimentare din aceasta perioada.

Pierderea unor kilograme inestetice, ameliorarea celulitei, eliminarea senzatiei de balonare si imbunatatirea aspectului pielii sunt doar cateva beneficii pe care le aduce un program alimentar bogat in nutrienti si sarac in calorii goale de energie.

Ce mâncăm la început de ianuarie, după mesele copioase

La inceput de ianuarie, dieta usoara si variata ar trebui sa includa cantitati importante de legume, fructe, cereale bogate in fibre, proteine usoare, ideal vegetale, lactate si cantitati moderate de grasimi de foarte buna calitate.

O importanta cu totul aparte, mai ales dupa Sarbatori, o prezinta cruditatile: fructele si legumele. Se stie ca sunt recomandate spre consum zilnic 5 portii de cruditati: cate o masa de legume proaspete la fiecare masa principala si doua portii de fructe la gustarile dintre mese.

De asemenea, legumele consumate ca garnituri ar putea sa fie fierte pentru cateva minute in abur pentru a se conserva in mare masura enzimele importante pentru digestie.

Povara kilogramelor, dieta rapidă după sărbători

Fibrele sunt nutrienti care ofera protectie si functionalitate normala colonului. Ele se gasesc din abundenta in legume si fructe proaspete, dar si in cerealele neprelucrate, in painea integrala, in orezul brun, mazare si linte.

De mentionat este faptul ca fibrele se consuma cu mari cantitati de apa pentru ca ele au proprietatea de a absorbi apa si astfel pot aparea deshidratarea/constipatia.

Cu ce înlocuim carnea roşie şi mezelurile

Carnea rosie si carnea procesata se cam exclud din dieta (contin multa sare, aditivi alimentari de sinteza si grasimi saturate). Acestea se pot inlocui cu surse alternative de proteine: pui, curcan, peste sau leguminoase fasole uscata, linte, naut.

Produsele lactate contin mari cantitati de proteine cu valoare biologica superioara, toti aminoacizii esentiali, complex de vitamine B, vitamina D si sunt cea mai buna sursa de calciu. Iaurtul, laptele batut si sana sunt o sursa usor biodisponibila de probiotice, proteine si calciu pentru organismul de toate varstele.

Nu trebuie uitata nici apa, un adevarat prieten, care zilnic ne hidrateaza si impreuna cu alimentele bogate in nutrienti, ne dau energie si putere sa ne indeplinim rezolutia pe Noul An: sa ne hranim integral si autohton si sa fim in forma.

Exemple de mese pentru dietă

Cateva variante de mic dejun de recuperare rapida dupa Sarbatori ar putea fi: germeni de ovaz fierti cu fructe proaspete, musli cu piure de citrice sau salata de fructe proaspete.

Pentru pranz ar putea fi considerate urmatoarele variante: ciorba sau supa de legume cu germeni de grau sau de ovaz, salata de cruditati cu seminte de dovleac si chefir, piept curcan cu orez fiert cu salata de cruditati, tzatziki cu cruditati, avocado proaspat cu salata verde si zeama de lamaie, cartof copt in coaja, legume inabusite, chefir, 2%

Cina ar putea consta in unul din urmatoarele feluri: ghiveci de legume, peste cu legume pe grill cu zeama de lamaie si usturoi, porumb fiert, suc proaspat de legume, salata de telina cu miez de nuca sau supa crema de legume cu 30 g crutoane paine cu secara.