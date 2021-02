Cum să fii alături de cei dragi atunci când se mută la casa lor. 3 idei de cadouri

Mulți români nu au mai așteptat eradicarea totală a virusului, ridicarea tuturor restricțiilor impuse de autorități, încheierea campaniei naționale de vaccinare, și au încercat să aibă realizări chiar și în acest context delicat, fie că a fost obținerea unui job mai bun, mărirea familiei sau achiziția unei locuințe.

În privința ultimului aspect enumerat, deși previziunile de la declanșarea crizei sanitare nu erau deloc optimiste, tranzacțiile de pe piața imobiliară au continuat, evidențiindu-se migrația tinerilor din marile metropole către zonele limitrofe și zona rurală. Nu puțini au fost cei care au așteptat ca prețurile apartamentelor și ale caselor să scadă, ceea ce nu s-a întâmplat, ba dimpotrivă, de exemplu, la nivel de București, s-a înregistrat chiar o creștere a prețurilor față de aceeași perioadă a anului precedent.

Dacă cineva din familie și-a învins toate temerile și s-a mutat într-o casă, nu rata momentul de a-l susține. Până la urmă, familia e cea mai importantă, iar astfel de momente de prag în viața unui individ merită marcate și sărbătorite ca atare.

Tocmai de aceea în acest articol venim cu câteva recomandări de cadouri inspirate. În cazul în care nu dispui de suficiente resurse financiare și chiar vrei ca darul tău să fie unul consistent și util, poți crea un grup de WhatsApp cu alți membri ai familiei și să vii cu inițiativa de a pune bani laolaltă.

Un televizor

În procesul de achiziție și amenajare a unei locuințe, nu de puține ori cumpărarea aparatelor electrocasnice rămâne în „stand by”. Motivele sunt ușor de intuit: atunci când bugetul este alocat unei asemenea investiții, la care se adaugă și cheltuielile suplimentare, nu mai există bani și pentru a procura altceva. În plus, vechile obiecte sunt reciclate. Dacă mizezi pe o chetă în familie, atunci cadoul ar trebui să fie unul cu adevărat util și care să dea un plus de eleganță în noul spațiu. În acest sens, ai putea propune cumpărarea unui televizor , o piesă de rezistență a oricărei case, o plasmă modernă, de mari dimensiuni, care să completeze livingul și să devină un pretext pentru petrecerea unor momente cu adevărat frumoase în familie, cum ar fi o seară de weekend în care atmosfera să fie animată de un show de talente difuzat la TV. În plus, deși mai de fiecare dată când vine vorba de un cadou de casă nouă există riscul „dublării darurilor”, atunci când vorbim de un televizor e practic o excepție de la regulă, deoarece un astfel de aparat poate fi montat și în bucătărie etc.

Un covor

Dacă noul proprietar e membru al familiei, atunci este imposibil să nu-i cunoști gusturile, precum și nevoile. Un alt cadou util l-ar putea reprezenta un covor, fie că e vorba de dormitor, hol sau dormitor. Cu siguranță atunci când te-au anunțat că sunt pe cale să se mute la casa lor, ți-au arătat schița, așa că tot ce trebuie să faci este să te uiți în arhiva telefonului pentru a avea dimensiunile corecte. Există și posibilitatea să măsori la fața locului, dar într-un moment în care ești singur, pentru a nu strica surpriza. Nu face greșeala de a cumpăra ceva pe gustul tău, ci ține seama de personalitatea destinatarului, de designul ales, astfel încât covorul să se integreze perfect în decor.

Decorațiuni

În general, cumpărarea decorațiunilor într-o casă se numără printre ultimele achiziții, căci esențiale sunt achiziția mobilei, a electrocasnicelor mari, cum ar fi aragazul și frigiderul etc. Așadar, nu vei da greș dacă vei cumpăra plante în ghiveci, perne decorative, un suport pentru chei, recipiente pentru depozitarea condimentelor, dream-catchers sau un tablou personalizat cu fotografia proprietarilor. Desigur, nu trebuie să le iei pe toate, însă această enumerare poate să te ajute să alegi ceea ce ar impresiona chiar și o persoană pretențioasă.

Nu te hazarda să cumperi icoane și obiecte cu o simbolistică aparte, mai ales dacă noul proprietar nu este un practicant religios. Totodată, evită să iei veselă, servicii de farfurii sau de cafea, pentru că acestea fac parte din cele mai uzuale daruri de casă nouă pe care le primesc noii proprietari.