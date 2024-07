Imagini rare cu membrii unui trib complet izolat de restul lumii. „Fug de tăietorii de lemne din Peru”

Imagini rare cu Mashco Piro, un trib indigen complet izolat din Peru, au fost publicate de Survival International, arătând zeci de oameni pe malurile unui râu aproape de locul unde companiile de exploatare forestieră au concesionat teren, scrie The Guardian.

Tribul izolat a fost văzut ieșind din pădurea tropicală mai des în ultimele săptămâni în căutarea hranei, aparent îndepărtându-se de prezența crescândă a tăietorilor de lemne, a declarat grupul local pentru drepturile indigenilor Fenamad.

Mashco Piro au fost fotografiate la sfârșitul lunii iunie pe malul unui râu din regiunea Madre de Dios din sud-estul Peru, aproape de granița cu Brazilia, a anunțat Survival International în timp ce a publicat fotografiile.

