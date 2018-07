Lidia Fecioru: Dacă nu vom ține cont de lucrurile astea, toată viața noastră se dă peste cap”

Unul dintre cei mai cunoscuți bioenergeticieni din România, Lidia Fecioru, atrage atenția asupra lucrurilor pe care este bine să ne concentrăm pentru a avea o viață fericită.

Invitată la ”Refresh by Oana Turcu”, de la Antena Stars, aceasta vorbește deschis despre viața ei și despre modul în care și-a descoperit aptitutinile care au consacrat-o. “La 16 ani am început să mă joc cu << energiile >>, doar că m-am speriat când am început să văd niște lucruri din viitor, săvăd niște lucruri din trecut. Am început să văd ce fel de moarte va avea cineva sau dacă i se întâmplă vreun accident, m-am speriat de lucrurile astea, și am refuzat în totalitate să mă gândesc la ele.”, îi dezvăluie ea Oanei Turcu, în cadrul ediției care se va difuza, în această duminică, de la ora 15.45, la Antena Stars.

Lidia Fecioru a atras atenția asupra unui aspect important. “Eu nu mănânc când sunt supărată. Dar de ce să mă supăr pe mâncare și s-o mănânc supărată? Îți dai seama, a mânca o mâncare fiind supărată, fiind stresată, ce formă de energie bagi în tine? Pentru că tu, de fapt, încarci inclusiv mâncarea aia pe care o mănânci. Trebuie să-ți birui mintea. Cu ce o birui? Dându-i bucurie, creează-ți frumusețe, încearcă să faci ceva pentru tine, ocupă-ți timpul, creează-ți lucruri frumoase, fă curat în casă, ai grijă de tine, du-te la un masaj. Noi suntem rodul gândirii noastre, voința este în noi. Dacă nu vom ține cont de lucrurile astea, toată viața noastră se dă peste cap. Tot ce ține de alegerea noastră ne aparține. Noi alegem să fim fericiți, noi alegem să fim frumoși, noi alegem să mâncăm, noi alegem ce vorbim, nu mintea.”, este de părere energo-terapeutul.

Aceasta susține că fiecare faptă își are răsplata. “Universul este un bumerang, ce dăm aia primim. Să nu crezi vreodată că dacă vom da un topor în cap, nu vom lua un topor în cap. Așa e și cu gândul, și cu fapta”, spune ea, interviul integral putând fi urmărit, duminică, la ”Refresh by Oana Turcu”, de la Antena Stars.