Lidia Fecioru: Fă asta de Paște și în Săptămâna Luminată și vei avea noroc tot anul

Lidia Fecioru a dezvaluit ce trebuie sa facem in in zilele de Paste, dar si in saptamana luminata pentru ca Dumnzezeu sa ne trimita norocul, sanatatea si fericirea in casa.

Clopotele bisericii au puteri nebanuite, se spune ca acestea sunt vocea lui Dumnezeu. Lidia Fecioru spune ca atunci cand auzi bataia clopotelor in noaptea de inviere, de Paste sau in saptamana luminata este bine sa-ti pui oricate dorinte sufletesti ai si Dumnezeu va avea grija sa ti le implineasca. Clopotul va duce mai departe dorintele tale si daca nu sunt materiale acestea se vor implini.

In Saptamana Luminata este bine sa te dai intr-un leagan, pentru ca curentii formati in jurul tau sa ia energiile negative si sa le alunge de langa tine.

In noaptea de inviere apele izvoarelor devin vindecatoare, ungete-te in saptamana luminata cu apa sfanta si vei avea parte de vindecare mai rapida.

Fetele nemaritate se pot ruga in noaptea de Inviere la Dumnezeu sa le trimita alesul.

Copiii care au probleme in dezvoltare pot fi pusi cu picioarele goale peste un topor pentru ca dezvoltarea lor sa fie accelarata sau pe podele de lemn.