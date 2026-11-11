Elefanții Mari si Vaigai au ajuns la Curtea Supremă, ca să fie eliberați. Cazul habeas corpus a adus și extratereștrii în discuție

3 minute de citit Publicat la 14:20 11 Noi 2026 Modificat la 14:20 11 Noi 2026

Elefanți, la o grădină zoologică. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Un proces neobișnuit a ajuns în fața Curții Supreme din Hawaii, unde doi elefanți ținuți de zeci de ani la grădina zoologică din Honolulu ar putea obține dreptul de a contesta captivitatea în care trăiesc. Organizația care îi reprezintă cere aplicarea procedurii juridice habeas corpus, folosită în mod tradițional pentru protejarea oamenilor împotriva detenției ilegale. Dezbaterea a luat însă o turnură neașteptată: judecătorii au adus în discuție inclusiv caracatițele și extratereștrii.

Cazul îi are în centru pe Mari și Vaigai, două femele de elefant asiatic care și-au petrecut cea mai mare parte a vieții în captivitate. Organizația Nonhuman Rights Project încearcă să obțină transferul lor într-un sanctuar acreditat, unde animalele ar avea mai mult spațiu și posibilitatea de a-și manifesta comportamentele naturale.

Doi elefanți cer dreptul la libertate prin habeas corpus

Mari și Vaigai trăiesc la Honolulu Zoo de zeci de ani. Mari a fost capturată în sălbăticie și adusă la grădina zoologică în 1982, în timp ce Vaigai a ajuns acolo în 1992.

Nonhuman Rights Project susține că elefanții au capacități cognitive complexe, dezvoltă legături sociale puternice, pot manifesta emoții și au nevoie de libertatea de a-și organiza propriile vieți.

În opinia organizației, spațiul în care trăiesc în prezent nu le permite să își satisfacă în mod corespunzător nevoile fizice, sociale și comportamentale.

Avocații au solicitat ca Mari și Vaigai să poată beneficia de protecția oferită de habeas corpus, un mecanism juridic prin care instanțele pot analiza legalitatea unei privări de libertate.

Demersul nu urmărește eliberarea elefanților în sălbăticie, ci mutarea lor într-un sanctuar specializat, unde ar putea beneficia de condiții mai apropiate de cele naturale.

De ce au ajuns extratereștrii în discuția judecătorilor

Audierea de la Curtea Supremă din Hawaii, desfășurată pe 9 noiembrie 2026, a adus în discuție întrebări juridice și filosofice neobișnuite, relatează The New York Times.

Judecătorii au încercat să stabilească unde ar trebui trasată limita în cazul recunoașterii dreptului animalelor la libertate.

Judecătoarea Sabrina McKenna a întrebat dacă o asemenea protecție ar trebui să se limiteze la mamifere sau dacă ar putea include și alte viețuitoare, precum caracatițele, reptilele și insectele.

Un alt moment surprinzător a venit din partea judecătorului Todd Eddins, care a făcut referire la personajul Great Gazoo din serialul animat „The Flintstones”.

Acesta este un extraterestru inteligent care ajunge pe Pământ. Judecătorul a folosit exemplul pentru a ridica o întrebare: dacă o ființă extraterestră inteligentă ar fi ținută în captivitate de oameni, ar putea aceasta să solicite eliberarea prin habeas corpus?

Comparația a evidențiat una dintre problemele fundamentale ale procesului: cine poate fi considerat o persoană în fața legii și cine poate beneficia de dreptul la libertate?

Ce spun autoritățile și conducerea grădinii zoologice

Reprezentanții orașului Honolulu se opun extinderii procedurii habeas corpus asupra elefanților, potrivit presei locale.

Avocata Patricia Sendao a susținut că o asemenea decizie ar putea produce schimbări majore în legislația privind bunăstarea animalelor și ar putea deschide calea unor solicitări similare în numeroase alte situații.

Autoritățile consideră că animalele beneficiază deja de protecție prin alte reglementări și că extinderea conceptului de persoană în sens juridic nu este soluția potrivită.

La rândul său, directorul grădinii zoologice din Honolulu, John Berry, a afirmat că bunăstarea celor două femele de elefant reprezintă o prioritate. Potrivit acestuia, îngrijitorii și medicii veterinari depun eforturi constante pentru menținerea sănătății lor fizice și psihice.

Ce se întâmplă dacă elefanții câștigă procesul

Un aspect important este că Mari și Vaigai nu au obținut încă dreptul de a părăsi grădina zoologică.

Curtea Supremă analizează dacă elefanții pot invoca habeas corpus. Dacă judecătorii vor accepta argumentele organizației, cazul ar putea ajunge la o nouă etapă, în care instanța să examineze dacă menținerea animalelor în captivitate este ilegală sau le afectează dreptul la libertate.

O eventuală decizie favorabilă ar putea avea consecințe importante asupra modului în care sistemul juridic american privește animalele ținute în captivitate.

Disputa depășește astfel cazul a două femele de elefant. Ea readuce în atenție o întrebare fundamentală: cât de departe ar trebui să se extindă drepturile recunoscute de lege dincolo de specia umană?

Deocamdată, decizia Curții Supreme din Hawaii este așteptată, iar soarta lui Mari și Vaigai rămâne incertă.