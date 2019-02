„Mami, știi că am murit în burtica ta? Apoi am devenit înger și m-am întors la tine”. Femeia, care pierduse o sarcină, s-a cutremurat când a auzit ce-i spune băiețelul ei

sursa foto: Facebook/Laura Mazza

O mamă din Australia a împărtășit pe blogul său o poveste cutremurătoare.

Femeia de 32 de ani a mărturisit că a pierdut o sarcină înainte de a deveni mama lui Luca, dar susține că fiul ei nu știa acest lucru. Într-o zi băiețelul i-a spus ceva care a lăsat-o fără cuvinte.

„Am trăit în burtica ta. Eram acolo, dar apoi am murit. Apoi am început să te caut, dar nu te găseam.

Am mers peste tot, dar nu mă puteai auzi când te strigam, așa că eram trist. Apoi am devenit înger. Îmi lipseai și voiam să mă întorc la tine. Apoi am devenit iar bebeluș în burtica ta și m-ai născut”, i-a spus copilul, potrivit The Sun.